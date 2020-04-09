Аллегри может возглавить ПСЖ и нашел могущественного союзника на Парк де Пренс

Бывший наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри всерьез претендует на пост главного тренера французского Пари Сен-Жермен.

Итальянский специалист вскоре может возглавить парижан, сообщает L'Equipe.

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В приглашении Аллегри в столицу Франции лично заинтересован спортивный директор ПСЖ Леонардо. На Парк де Пренс бывший алленаторе Ювентуса заменит Томаса Тухеля. Немца отправят в отставку, если "красно-синие" в очередной раз не смогут покорить Европу.

Массимилиано Аллегри пребывает без работы с прошлого лета. До этого он завоевал 5 чемпионских титулов с Юве и еще один – с Миланом.

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