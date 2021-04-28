Руководство Ювентуса приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с Андреа Пирло, сообщает Sport Mediaset.

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Действующий наставник туринцев доработает до лета, а к новому сезону команду будет готовить уже Массимилиано Аллегри, который в 2019-м попрощался с Юве и с тех пор оставался без работы.

Напомним, Ювентус вылетел из ЛЧ на стадии 1/4 финала от Порту. После 33-х туров Серии А подопечные Пирло расположились на 4-й строчке и рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне.

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