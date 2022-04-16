"Я вообще не жалею, что отказал Реалу, хотя контракт уже был готов. Очень счастлив, что вернулся сюда. Мой 10-летний сын живет здесь, в Турине, и это еще одна причина, по которой я решил вернуться. Я хотел снова поработать с Ювентусом и провести четыре хорошых года, создавая что-то значимое.

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Я ни о чем не жалею. Мне повезло, я ведь работаю на хорошем уровне. Я получил много удовольствия и надеюсь, что вместе с этим клубом получу еще больше", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Добавим, что нынешний сезон для Ювентуса складывается не слишком удачно. Туринцы занимают четвертое место Серии А, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала от Вильярреала.

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