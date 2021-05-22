Массимилиано Аллегри может вернуться к работе в чемпионате Италии, но это не является его приоритетом.

Наполи договорился о встрече с Массимилиано Аллегри, чтобы предложить ему пост главного тренера клуба, сообщает RAI Sport.

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53-летний специалист пока не имеет однозначного ответа для неаполитанцев, ведь ожидает на аналогичное приглашение от Реала, где пока держат в тайне будущее Зинедина Зидана.

Действующий наставник Наполи Дженнаро Гаттузо покинет команду летом. Если Аллегри все же откажет "партенопейцам", то они обратятся к Лучано Спаллети.

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