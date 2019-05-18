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Аллегри имеет яйца, он написал историю Ювентуса, – Аньелли

18 мая 17:57 68 Читати українською
Аллегри имеет яйца, он написал историю Ювентуса, – Аньелли
Аньелли и Аллегри / La Stampa

Президент Ювентуса Андреа Аньелли высказался насчет ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

"Макс написал историю Ювентуса, я здесь для того, чтобы его поздравить. До его прихода, когда люди говорили о пяти скудетто подряд, они вспоминали 30-е и Эдоардо Аньелли. А Макс сделал это лично на этой самой скамейке.

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Нужно огромное мужество, чтобы возглавить Ювентус и выйти в финал Лиги чемпионов и взять скудетто в том же сезоне. Для этого нужны яйца, и у Макса они есть. Это были пять волшебных лет. Привязанность, уважение, дружба, сплоченность, тяжелый труд и, что самое важное, много-много-много побед.

Именно так все и происходит, когда умные люди смотрят на ситуацию и решают закончить все на высоте, а не растягивать. Макс был режиссером, дирижером. Это решение вызревало в течении времени. Когда ты сталкиваешься с определенными проблемами,становится понятно, правильное ли это решение на благо всех имеющих к этому отношение.

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Решение всегда принимает только клуб. В Ювентуса богатая история, незаменимых нет, начиная с меня и заканчивая теми, кто занимается формой. Если вы посмотрите на историю президентов, тренеров, игроков и даже врачей, это история Ювентуса, а не персоналий", – сказал Аньелли на пресс-конференции, передает Football Italia.

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Италия Андреа Аньелли
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