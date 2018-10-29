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Аллегри: Гол Роналду – это момент чуда, такое нужно показывать детям

28 октября 10:34 231 Читати українською
Аллегри: Гол Роналду – это момент чуда, такое нужно показывать детям
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура чемпионата Италии с Эмполи.

"Команда подошла к матчу с правильным настроем, но через 10 минут игроки снизили темп и предоставили свободу Эмполи. У нас был непростой соперник.

Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче с Эмполи

Во втором тайме Ювентус создал много моментов и заслужил победу, но мы должны снять шляпу перед игроками Эмполи, они продемонстрировали организованную и впечатляющую игру. Во время перерыва сказал своим футболистам, что в этом матче мы обязаны одержать победу.

Второй гол – это момент чуда от Роналду. Это то, что нужно показывать детям. Пусть пытаются повторить", – цитирует Аллегри официальный сайт Ювентуса.

Италия10 турКарло Кастеллані (Эмполи)

Эмполи - Ювентус: Суббота 27 октября 2018

Эмполи
Матч окончен
1 : 2
Ювентус
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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Эмполи - Ювентус
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