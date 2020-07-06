Аллегри будет учитывать только один нюанс при выборе новой команды – это не чемпионат

Бывший наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри выразил готовность уже вскоре вернуться к тренерской деятельности.

"Свободное время я использовал, чтобы зарядиться энергией и насладиться компанией своей семьи и родного Ливорно, где живут мои давние друзья.

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Для меня нет разницы, в какой стране тренировать. Я ищу клуб, с которым будем действовать вместе и у которого есть стремление побеждать. Чемпионат Испании? Разве кто-то от такого варианта откажется? Считаю, что нет", – цитирует специалиста Marca.

Отметим, что Массимилиано Аллегри находится без работы с лета прошлого года. После ухода с туринского Ювентуса тренера периодически связывают с назначением в Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен и мадридский Реал. Недавно среди претендентов на него появился Ньюкасл.

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