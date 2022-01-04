Наставник Юве Массимилиано Аллегри сообщил руководству туринского клуба, что рассчитывает на Альваро Морату во второй половине сезона, сообщает Di Marzio.

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Испанец защищает цвета "Старой Синьоры" на правах аренды, а его контракт принадлежит Атлетико. По слухам, Барселона активно интересуется услугами Альваро и даже согласовала личный контракт с испанцем.

В нынешнем сезоне Серии А Мората провел 18 матчей, в которых отличился 5-ю голами и двумя ассистами.

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