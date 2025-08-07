Ньюкасл получил отказ в попытке подписать защитника Милана Малика Чау. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский клуб отклонил предложение англичан в размере 30 миллионов евро – главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри настаивает, что немец должен остаться.

Милан готов рассматривать продажу Чау лишь в случае поступления предложения от 45 миллионов евро. В то же время, Ньюкасл уже согласовал с 23-летним защитником условия личного контракта до 2029 года.

Чау перешел в Милан из Шальке в 2022-м за 8 миллионов евро. В сезоне 2023/24 немец стабильно играл и даже отметился голом в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу. Сильная форма вызвала интерес со стороны Сеска Фабрегаса – тренера итальянского Комо, но Чау отказался от перехода.

Милан уже подписал Ардона Яшари из Брюгге и теперь работает над трансфером Зака Атхекаме из Янг Бойз, который должен заменить Эмерсона Рояля, перебравшегося во Фламенго.

Несмотря на активность на трансферном рынке, в Милане не планируют отпускать Чау – Аллегри четко дал понять, что хочет оставить защитника в составе. Сам игрок ожидает определенности относительно своего будущего в ближайшее время, ведь сезон стартует уже через несколько дней.

