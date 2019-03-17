Аллегри – о сенсационном поражении Ювентуса от Дженоа: Матч против Атлетико повлиял на нашу готовность

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри попытался оправдать первое поражение Ювентуса в текущем сезоне Серии А от Дженоа (0:2).

"Я ожидал другого Ювентуса. Мы не показали свою лучшую игру, допустили некоторые ошибки, и затем гол возник ниоткуда.

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Бесспорно, усилия, которые мы приложили против Атлетико во вторник, повлияли на нашу готовность. В первом тайме мы столкнулись с некоторыми проблемами, но после перерыва начали играть лучше. Как только мы, казалось, получили контроль, мы пропустили, и игра изменилась.

Вы не можете играть каждую игру на пределе своих возможностей. Я думаю, что это поражение может принести нам пользу и разбудить нас. Мы думали, что уже выиграли Скудетто, но это не так. Нам нужно еще пять побед, и теперь мы должны надеяться, что Наполи потеряет несколько очков.

Невозможно выигрывать каждую игру, я говорил об этом с самого начала, поэтому не нужно делать из этого драму. Мы сыграли 28 матчей, выиграли 24 и сыграли вничью три, поэтому все не так плохо", – цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

После 28-ми туров чемпионата Италии Ювентус продолжает лидировать, оторвавшись от Наполи на 18 очков. У неаполитанцев еще есть игра в запасе.

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