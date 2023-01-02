Алле вернулся к тренировкам – сказка через 6 месяцев после обнаружения рака
2 января 22:46 - Читати українською
Нападающий Борусии Д Себастьян Алле надеется как можно скорее взяться за любимое дело.
Ивуариец уже публикует видео своих тренировок и надеется выйти на поле как можно скорее.
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В июле Боруссия отдала 31 млн евро за форварда Аякса, однако вскоре у него обнаружили рак яичек. Алле был вынужден забыть о футболе и делать две операции. Похоже, они принесли пользу, поскольку 28-летний форвард выглядит гораздо лучше и излучает оптимизм.
Добавим, что Боруссия возобновит официальный сезон 22 января матчем против Аугсбурга.
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