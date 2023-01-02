Нападающий Борусии Д Себастьян Алле надеется как можно скорее взяться за любимое дело.

Ивуариец уже публикует видео своих тренировок и надеется выйти на поле как можно скорее.

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В июле Боруссия отдала 31 млн евро за форварда Аякса, однако вскоре у него обнаружили рак яичек. Алле был вынужден забыть о футболе и делать две операции. Похоже, они принесли пользу, поскольку 28-летний форвард выглядит гораздо лучше и излучает оптимизм.

Seb hat eine Nachricht für Euch! pic.twitter.com/eMmN26mEmL — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2023

Добавим, что Боруссия возобновит официальный сезон 22 января матчем против Аугсбурга.

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