Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле вернется к тренировкам в январе, информирует Bild. В настоящее время француз восстанавливается после операции по удалению злокачественной опухоли.

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Ожидается, что Алле будет заниматься силовыми тренировками и начнет работу с мячом. Форвард хочет поскорее набрать форму, но точные сроки возвращения Себастьяна на поле неизвестны. Сообщается, что Боруссия не хочет давить на игрока.

Напомним, что Себастьян перешел из Аякса в Боруссию прошлым летом за 31 миллион евро. Еще 4 миллиона евро предусмотрены возможными бонусами. В июле у 28-летнего форварда была обнаружена злокачественная опухоль яичка, его прооперировали.

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