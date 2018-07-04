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Алле: Верим, что сможем дойти до финала ЧМ-2018 и победить

14:44 16 Читати українською
Алле: Верим, что сможем дойти до финала ЧМ-2018 и победить
Деле Алле / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Деле Алле настроен победить на Мундиале в России.

"Выход в четвертьфинал – отличный результат, многие фавориты уже сошли с дистанции.

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У шведов крепкая команда, они здорово играют на этом чемпионате мира. Будем готовиться к еще одной тяжелой игре, верим, что сможем дойти до финала и победить", – цитирует Алле Р-Спорт.

Напомним, сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Англия ЧМ 2018 Деле Алли Деле Алли Колумбия - Англия
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