Алле: Верим, что сможем дойти до финала ЧМ-2018 и победить

Полузащитник сборной Англии Деле Алле настроен победить на Мундиале в России.

"Выход в четвертьфинал – отличный результат, многие фавориты уже сошли с дистанции.

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У шведов крепкая команда, они здорово играют на этом чемпионате мира. Будем готовиться к еще одной тяжелой игре, верим, что сможем дойти до финала и победить", – цитирует Алле Р-Спорт.

Напомним, сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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