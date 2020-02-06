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Алле технично пробросил арбитру между ног – рефери Кубка Англии остолбенел на несколько секунд

15:18 198 Читати українською
Алле технично пробросил арбитру между ног – рефери Кубка Англии остолбенел на несколько секунд
Деле Алли / Фото Sport.net

Матч 1/16 финала Кубка Англии Тоттенхэм – Саутгемптон (3:2) не обошелся без курьезных эпизодов.

 

Тоттенхэм в тяжелой борьбе одолел Саутгемптон и пробился в следующий раунд Кубка Англии.

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Напряжение в матче решил немного разбавить хавбек "шпор" Деле Алли. В одном из эпизодов 23-летний англичанин перехватил мяч и по инерции был вынужден пройти мимо арбитра, пробросив ему круглого между ног. Получилось очень эффектно.

В текущем сезоне АПЛ Алле провел 18 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

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