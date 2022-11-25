Алле сделал новую операцию в борьбе с раком – фото игрока Борусии Д
Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле поделился новостями о состоянии своего здоровья.
Ивуариец перенес вторую операцию в рамках своей борьбы с раком яичек.
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"Новый этап лечения! Вторая операция сложилась успешно. Большое спасибо всему медицинскому штабу за ежедневную помощь. Не могу дождаться, когда сделаю следующий шаг", – написал Алле в соцсетях.
Напомним, что Себастьян перешел из Аякса в Боруссию прошлым летом за 31 миллион евро. Еще 4 миллиона евро предусмотрены возможными бонусами. В июле у 28-летнего форварда была обнаружена злокачественная опухоль яичка, его прооперировали.
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