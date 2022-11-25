Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле поделился новостями о состоянии своего здоровья.

Ивуариец перенес вторую операцию в рамках своей борьбы с раком яичек.

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"Новый этап лечения! Вторая операция сложилась успешно. Большое спасибо всему медицинскому штабу за ежедневную помощь. Не могу дождаться, когда сделаю следующий шаг", – написал Алле в соцсетях.

Une nouvelle étape de valider L'opération numéro 2 s'est bien passée ! Un grand merci à l'équipe médicale pour l'aide au quotidien. Hate de commencer la suite pic.twitter.com/K96WxJqIAT — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 24, 2022

Напомним, что Себастьян перешел из Аякса в Боруссию прошлым летом за 31 миллион евро. Еще 4 миллиона евро предусмотрены возможными бонусами. В июле у 28-летнего форварда была обнаружена злокачественная опухоль яичка, его прооперировали.

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