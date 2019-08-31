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Алле: Ярмоленко – хороший парень, очень рад его забитому голу

31 августа 23:32 65 Читати українською
Алле: Ярмоленко – хороший парень, очень рад его забитому голу
Радость игроков Вест Хэма / фото ФК Вест Хэм

Нападающий Вест Хэма Себастьян Алле поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура АПЛ против Норвича.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

"Нелегко адаптироваться в новом клубе. Дуэли, интенсивность пробежек и так далее, но я стараюсь привыкнуть, коммуницировать со всеми. Стараюсь давать максимальный результат клубу. Это лишь первые игры, и мои первые голы, поэтому, надеюсь, я смогу дать больше для этого клуба.

Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

Ярмоленко – хороший парень, и я очень рад за него, что сегодня он смог забить гол. Последние месяцы для него были нелегкими, потому забитый мяч – это нечто приятное для него", – цитирует Алле официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, Вест Хэм переиграл Норвич (2:0), а голами отметились Алле и Ярмоленко.

Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в Европу

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Украинцы за рубежом Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Себастьян Алле Себастьян Алле Вест Хэм - Норвич
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