Алле: Ярмоленко – хороший парень, очень рад его забитому голу

Нападающий Вест Хэма Себастьян Алле поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура АПЛ против Норвича.

"Нелегко адаптироваться в новом клубе. Дуэли, интенсивность пробежек и так далее, но я стараюсь привыкнуть, коммуницировать со всеми. Стараюсь давать максимальный результат клубу. Это лишь первые игры, и мои первые голы, поэтому, надеюсь, я смогу дать больше для этого клуба.

Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

Ярмоленко – хороший парень, и я очень рад за него, что сегодня он смог забить гол. Последние месяцы для него были нелегкими, потому забитый мяч – это нечто приятное для него", – цитирует Алле официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, Вест Хэм переиграл Норвич (2:0), а голами отметились Алле и Ярмоленко.

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