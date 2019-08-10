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Алле – о предстоящем матче с Манчестер Сити: С какого же дерьм***го матча приходится начинать сезон

09:56 86 Читати українською
Алле – о предстоящем матче с Манчестер Сити: С какого же дерьм***го матча приходится начинать сезон
Себастьен Алле / фото: ФК Вест Хэм

Новичок Вест Хэма Себастьен Алле поделился ожиданиями от матча 1-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

 

"С какого же дерьм***го матча придется начинать! Я перешел в Вест Хэм за большую сумму денег, и первая же игра – против Манчестер Сити.

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Для того, чтобы укрепить свою уверенность, есть варианты и получше. Надеюсь, я хотя бы коснусь мяча.

Всем нужно быть готовыми к этой игре. Манчестер Сити – победители чемпионата Англии, обладатели Кубка страны и другого Кубка, названия которого я даже и не знаю. Так что это будет непросто. Нам нужно продемонстрировать сумасшедшую игру и быть сконцентрированными на все 100 процентов", – цитирует Алле Mirror.

Напомним, матч Вест Хэм – Манчестер Сити начнется сегодня, 10 августа, в 14:30.

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Англия Вест Хэм - Манчестер Сити Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити Себастьян Алле Себастьян Алле
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