"Конечно, мои дети любят футбол. Они смотрят матчи, надевают футболку Эвертона или футболки других команд, за которые я играл. Они большие поклонники Криштиану Роналду, но футболка Ювентуса с его фамилией запрещена в моем доме, потому что туринская команда – серьезный соперник Наполи.

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У нас дома есть много футболок Реала с 7-м номером. Это нормально. Дети всегда мечтают забивать голы и обожают бомбардиров, а мой сын – не исключение", – рассказал Аллан в комментарии Liverpool Echo.

Добавим, что бразилец перебрался из Наполи в Эвертона в сентябре 2020 за 25 млн евро и провел 17 матчей за "ирисок" в текущем сезоне без результативных действий. До этого Аллан выступал на протяжении 5 лет в составе неаполитанцев.

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