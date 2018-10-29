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Аллан впервые вызван в сборную Бразилии

27 октября 00:45 177 Читати українською
Аллан впервые вызван в сборную Бразилии
Аллан / соцсети

Главный тренер сборной Бразилии Тите вызвал полузащитника Наполи Аллана на спарринги против Уругвая и Камеруна.

Бразильская федерация футбола на своем официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на товарищеские матчи против Уругвая и Камеруна. Среди новичков хавбек Наполи Аллан.

ПСЖ – Наполи – 2:2 – видео голов и обзор матча

Голкиперы: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Габриэль (Крузейро);

Защитники: Данило (Манчестер Сити), Фабиньо (Ливерпуль), Филипе Луис (Атлетико), Марсело (Реал), Миранда (Интер), Маркиньос (ПСЖ), Пабло (Бордо), Деде (Крузейро);

Полузащитники: Аллан (Наполи), Артур (Барселона), Каземиро (Реал), Паулиньо (Гуанчжоу Эвергранд), Коутиньо (Барселона), Уолес (Ганновер);

Форварды: Дуглас Коста (Ювентус), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон), Виллиан (Челси).

Матчи против Уругвая и Камеруна состоятся 16 и 20 ноября соответственно.

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Теги
Мир Наполи Наполи Маркес Аллан Маркес Аллан Бразилия Бразилия
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