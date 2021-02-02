Полузащитник Эвертона Маркес Аллан отличился трогательным поступком для своего сына.

9-летний Мигель, сын хавбека Эвертона Аллана, болен алопецией, что сопровождается быстрым выпадением волос, об этом написал сам футболист в Instagram.

Легионер Ворсклы помог жителям африканского города – улыбающиеся дети и благодарные родители

Чтобы парень меньше чувствовал себя дискомфортно, хавбек "ирисок" побрился налысо и позволил сыну поработать над своей прической. Судя по улыбке Мигеля, основной месседж своего отца он понял.

В нынешнем сезоне АПЛ Аллан провел 12 матчей. Напомним, Эвертон летом приобрел бразильца у Наполи за 25 млн евро.

Суарес в режимі Мессі, фіаско Маліновського та ПСЖ, Зінченко оформив ювілей Пепа, новий-старий Челсі – огляд вікенду