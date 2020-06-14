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Алькоркон Мякушка уверенно обыграл Сарагосу – украинец помог одолеть лидера Сегунды

06:00 25 Читати українською
Алькоркон Мякушка уверенно обыграл Сарагосу – украинец помог одолеть лидера Сегунды
Игроки Алькоркон / официальный сайт Ла Лиги

Алькоркон одержал убедительную победу над Сарагосой в рамках 32-го тура. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Испания. Сегунда 2019/20. 32-й тур

Сарагоса – Алькоркон – 1:3

Голы: Линарес, 90+3 – Стоичков, 71, 74, Сандаса, 84

Удаление: Альварес, 78 (Сарагоса)

В первом тайме команды играли на равных, а вот во второй половине Алькоркон захватил инициативу не без помощи Мякушка, который появился на поле на 57 минуте. Команда украинца после этого довольно быстро повела в счете – Стоичков на 71 минуте вывел Алькоркон вперед. А через 3 минуты форвард удвоил преимущество.

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Ко всем проблемам прибавилось еще и удаление Альвареса. Сандаса сделал счет разгромным, но Линарес в компенсированное время отличился голом престижа.

Портал Sofascore оценил выступление Мякушка в 6,2 из 10 – неплохая оценка игрока, который появился на замену. Украинец отличился хорошей точностью передач – 75%. Также Мякушко пытался идти в обводку, но только 1 из 2 попыток оказалась удачной.

Таким образом, Алькоркон набрал 44 очка и поднялся на 7 место. Сарагоса с 55 пунктами осталась второй.

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Испания Сергей Мякушко Сергей Мякушко Сарагоса Сарагоса Алькоркон Алькоркон Украинцы за рубежом
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