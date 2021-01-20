Реал стартует в Копа дель Рей на стадии 1/16 финала поединком против представителя третьего дивизиона Алькояно. Андрей Лунин – в основе мадридцев.

Матч Алькояно – Реал начался в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка.

Лунин дебютирует за Реал в адских условиях – с провальной обороной и проклятием Зидана

Андрей Лунин впервые выходит на поле в футболке Реала в официальном матче. Подписав контракт с Мадридом в 2018 году, украинец ждал дебюта почти тысячу дней. Он скитался по арендам, а за Реал играл только в товарищеских матчах. С этого сезона Лунин находится в статусе второго голкипера "сливочных", однако до сих пор ворота команды неизменно защищал Тибо Куртуа.

Стартовый состав Реала: Лунин – Одриосола, Чуст, Милитао, Марсело – Вальверде, Каземиро, Иско – Лукас, Мариано, Винисиус.

Запасные: Куртуа, Альтубе, Азар, Кроос, Бензема, Асенсио, Менди, Бланко.

Алькояно – Реал: онлайн-трансляция матча с участием Лунина