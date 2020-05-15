"Алкоголь – его слабость": Кьеллини облил грязью очередного экс-одноклубника

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини продолжает раскрывать темные стороны своих бывших партнеров по команде.

Ветеран "Старой синьоры" в автобиографии рассказал о пристрастии хавбека Артуро Видаля к алкоголю. Отрывок из книги защитника опубликовал Football Italia.

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"Футболисты – ни ангелы, ни демоны. Их нужно различать иначе – настоящие и фальшивые. Кто-то, вроде Видаля, иногда гулял и пил больше, чем должен. Об этом знали все. Можно сказать, что алкоголь был его слабостью. Но это не ставит под сомнения то, что он чемпион, или его человеческие качества.

Слабости являются частью человеческой природы. Для команды важнее последствия, которые эти слабости могут иметь. Несколько раз в год Артуро не появлялся на тренировках или же приходил навеселе. Но это не делало его слабее. Иногда определенный стиль жизни, думаю, может сделать вас сильнее", – написал Кьеллини.

Напомним, что Артуро Видаль защищал цвета туринцев в 2011-2015 гг. и завоевал с Юве 4 Скудетто. Летом хавбек Барселоны может вернуться в Италию. В его услугах заинтересован миланский Интер.

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