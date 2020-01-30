Алькасер продолжит карьеру в Вильярреале, – AS

Похоже, форвард Боруссии Д Пако Алькасер возвращается в чемпионат Испании.

Вильярреал договорился с руководством дортмундской Боруссии по трансферу Пако Алькасера, сообщает AS.

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Немецкий гранд получит за своего нападающего около 23 млн евро. 26-летний испанец больше не входит в планы действующего наставника "шмелей" Люсьена Фавра, поэтому клуб решил избавиться от Пако.

В текущем сезоне Бундеслиги Алькасер провел 11 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом. В Примере Вильярреал расположился на 8-й строчке.

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