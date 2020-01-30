Алькасер продолжит карьеру в Вильярреале, – AS

Товарищеские матчи — 14:31 333
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Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко: травма незаменимого Исмаили, "чужой" Коно, Тайсон отбывает номер
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"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні ВересаИнтервью — 12:00 351
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Манчестер Юнайтед официально договорился о трансфере Бруну ФернандешаАнглия — 29 янв 456
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Карпаты спаслись от поражения в спарринге с чемпионом СловакииУкраина — 29 янв 313
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Арсенал объявил о трансфере Мари – он был альтернативой МатвиенкоАнглия — 29 янв 534