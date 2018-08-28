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Алькасер официально стал игроком Боруссии Д

20:14 62 Читати українською
Алькасер официально стал игроком Боруссии Д
Пако Алькасер / Фото ФК Боруссия Д

Нападающий Барселоны Пако Алькасер продолжит карьеру в Бундеслиге.

Пако Алькасер отныне будет защищать цвета дортмундской Боруссии, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт 24-летнего испанца с "шмелями" рассчитан на 1 сезон, за это Барселона получит 2 млн евро.

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В соглашении также прописана возможность права выкупа футболиста за 23 млн евро. В случае если Боруссия решит выкупить игрока и в дальнейшем перепродать, каталонцы смогут рассчитывать на 5% от суммы этого трансфера.

"Очень хочу поиграть в чемпионате Германии. Это один из лучших турниров в мире. А фанаты Боруссии просто невероятные", – сказал Алькасер пресс-службе немецкого клуба.

В прошлом сезоне Пако провел 23 матча за Барселону, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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