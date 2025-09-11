Алькантара вернулся в Барселону – раскрыты его прямые обязанности
Тиаго Алькантара вошел в тренерский штаб Ханси Флика.
Тиаго Алькантара снова стал помощником главного тренера Барселоны Ганси Флика, информирует официальный сайт "блаугранас". Сообщается, что он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам.
Сегодня Алькантара приступил к работе на поле. В обязанности бывшего футболиста сборной Испании также входит привнесение своего опыта и видения игры в повседневную работу команды.
Напомним, Тиаго уже работал в тренерском штабе Барселоны после назначения Флика в прошлом году – с июля по август.
