Новичок Ливерпуля Тьягу Алькантара еще не успел освоиться в лагере мерсисайдцев, а уже нужно изолироваться.

Тьягу Алькантара подхватил коронавирус, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Согласно медицинскому протоколу чемпионата Англии, звездный новичок отправился на карантин. "Тьягу будет находиться на самоизоляции столько, сколько потребуется", – заявивлы в пресс-службе мерсисайдцев.

Напомним, Ливерпуль лишь 18 сентября объявил о трансфере Алькантары из Баварии за около 20 млн евро. Испанец уже успел дебютировать за новую команду в поединке против Челси (2:0).

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