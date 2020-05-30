Алькантара размышляет над возвращением в Барселону

Полузащитник Баварии не исключает своего возвращения в Испанию уже этим летом.

Испанец и его жена раздумывают над возвращением на родину. В связи с этим 29-летний Алькантара может отказаться от подписания нового контракта с Баварией. Семья футболиста хочет вернуться в свой дом в пригороде Барселоны, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

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Тьягу надеется получить предложение от клуба Ла Лиги, а потенциальное возвращение в ряды Барселоны считается мечтой для хавбека сборной Испании. Правда, ситуация может измениться, ведь наставник Баварии рассчитывает на Алькантару и пытается убедить его остаться в Мюнхене.

Воспитанник Барселоны перебрался в ряды мюнхенцев в 2013 году. Действующий контракт испанца с Баварией рассчитан до 30 июня 2021-го.

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