Экс-хавбек Ливерпуля Тьяго Алькантара принял решение повесить бутсы на гвоздь. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Скорее всего, принять такое решение Тьяго был вынужден из-за постоянных травм, которые помешали ему в полной мере проявить себя в Ливерпуле. Так, за весь прошлый сезон он сыграл за "красных" только пять минут в рамках одного матча.

Сообщается, что Алькантара не собирается уходить из футбола. Он намерен получить должность в каком-нибудь клубе.

Напомним, что ранее Тьягу успел поиграть за Барселону, Баварию и сборную Испании.

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