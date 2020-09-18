"Когда Бавария играла с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов, я посетил Энфилд второй раз. Было замечательно сыграть здесь. Впервые я был здесь, когда мне было пять или шесть лет. Мой отец играл за Сельту в матче Кубка УЕФА с Ливерпулем .

Ливерпуль официально подписал Тьягу Алькантару

Никогда не болел за многие клубы одновременно, я был просто фанатом футбола. Но я был поражен тем, как люди в Ливерпуле живут футболом. Это стало для меня шоком.

Потрясающее ощущение находиться здесь. Я очень долго ждал этого момента и сейчас счастлив. Проходят годы, вы пытаетесь выигрывать как можно больше трофеев, а когда выигрываете, хотите выиграть еще больше. Думаю, у нас с Ливерпулем одинаковые цели. В клубе царит семейная атмосфера, которая мне нужна. Я хочу иметь тесные отношения с клубом и командой", – цитирует Алькантару официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Тьягу – воспитанник Барселоны, за которую выступал с 2008 по 2013 годы, после чего перешел в Баварию. В прошлом сезоне сыграл за мюнхенцев в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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