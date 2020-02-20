toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Алькантара может оказаться в Ювентусе

14:56 26 Читати українською
Алькантара может оказаться в Ювентусе
Тьягу Алькантара / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Испании Тьягу Алькантара близок к смене клуба.

Итальянский Ювентус, стремящийся переманить в свой лагерь Поля Погба, в качестве альтернативы звездному французу рассматривает вариант с испанским полузащитником Тьяго Алькантарой, сообщает издание Tuttosport. 28-летний игрок мюнхенской Баварии может перейти в Серию А во время летнего трансферного окна.

Коронавирус его не испугал – защитник Севильи Каррису перешел в китайский Ухань Чжоер

Алькантара уже несколько лет задумывается над уходом из немецкого клуба и летом может оказаться в составе чемпиона Италии. Контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до 2021 года. Ранее СМИ уже связывали испанца со "старой синьоры", намекая на обмен между командами – вместо Тьяго в Баварию должен был перейти Эмре Джан.

Напомним, Алькантара перешел в Баварию летом 2013 года из Барселоны за 25 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за мюнхенцев в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

"Мілан звільнив мене, хоча я – не злочинець і не гомосексуаліст": правила життя Бели Гуттманна – він прокляв Бенфіку

blog_ava
Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
08:00
736
Теги
Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Германии Италия Трансферы Трансферы Баварии Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Поль Погба Поль Погба Бавария Бавария Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
37
мин
Шахтер
19:55
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук