Алькантара может оказаться в Ювентусе

Полузащитник сборной Испании Тьягу Алькантара близок к смене клуба.

Итальянский Ювентус, стремящийся переманить в свой лагерь Поля Погба, в качестве альтернативы звездному французу рассматривает вариант с испанским полузащитником Тьяго Алькантарой, сообщает издание Tuttosport. 28-летний игрок мюнхенской Баварии может перейти в Серию А во время летнего трансферного окна.

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Алькантара уже несколько лет задумывается над уходом из немецкого клуба и летом может оказаться в составе чемпиона Италии. Контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до 2021 года. Ранее СМИ уже связывали испанца со "старой синьоры", намекая на обмен между командами – вместо Тьяго в Баварию должен был перейти Эмре Джан.

Напомним, Алькантара перешел в Баварию летом 2013 года из Барселоны за 25 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за мюнхенцев в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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