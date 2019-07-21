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Алькантара – о возможном трансфере Бейла в Баварию: В Мюнхене рады игрокам топ-уровня

20:32 43 Читати українською
Алькантара – о возможном трансфере Бейла в Баварию: В Мюнхене рады игрокам топ-уровня
Гарет Бейл / Reuters

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара прокомментировал возможный трансфер Гарета Бейла в лагерь мюнхенцев.

"Для меня все просто: я буду рад любому игроку высокого уровня, который хочет играть в таком топ-клубе, как Бавария. Наши двери открыты для Гарета.

ПСЖ контактирует с Реалом относительно возможного обмена Неймара на Бейла, – СМИ

Роббен, Рибери и Бейл играют на подобных позициях. В межсезонье Роббен и Рибери, легенды клуба, покинули Баварию.

Если Гарет хочет к нам, то любому игроку топ-уровня здесь рады", – поделился Алькантара в комментарии Sky Sports.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

Напомним, что тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что Гарет Бейл близок к уходу из "королевского" клуба.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Германия Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Реал Мадрид
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