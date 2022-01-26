Бывший наставник Львова Анатолий Бессмертный попытается помочь клубу из Первой лиги получить путевку в УПЛ.

Альянс на своей Facebook-странице сообщил о назначении Анатолия Бессмертного на должность главного тренера.

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Клуб не разглашает условия контракта. Примечательно, что предыдущий тренер Юрий Ярошенко остался в структуре клуба.

Напомним, на зимнюю паузу Альянс пошел на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 33 очка и игру в запасе.

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