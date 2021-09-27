В понедельник 10-й тур тур Первой лиги продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 10-й тур

Кремень – Альянс – 0:1

Гол: Поднебенный, 65

Нива Т – Прикарпатье – 0:2

Голы: Цюцюра, 45+2, Барчук, 53

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Судьбу матча между Кременем и Альянсом решил один единственный гол, забитый после перерыва. Команда из Липовой Долины в середине второго тайма получила право на штрафной. Опытный Артур Карноза навесил со стандарта в штрафную, возникла паника, защитники не сумели вовремя выбить мяч и тот отлетел к Вячеславу Поднебенному. 33-летний полузащитник не растерялся и пробил мимо голкипера. Победа принесла Альянсу 19 очков и подняла сразу на третью строчку турнирной таблицы, Кремень с 12-ю баллами – десятый.

В западном дерби Прикарпатье уверенно переиграло тернопольскую Ниву. Ивано-франковцы забили команде Игоря Климовского гол в раздевалку, а сразу после перерыва удвоили свое преимущество усилиями Романа Барчука. Как следствие, прикарпатцы взлетели с двенадцатой сразу на седьмую строчку, вплотную приблизившись к сопернику, который остался шестым.

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