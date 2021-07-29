Альянс может продолжить участие в Первой лиге несмотря на заявления президента клуба Сергея Демченко.

Альянс может получить нового инвестора, а затем продолжить свое существование, утверждает UA-Футбол.

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Окончательно судьба клуба определится сегодня, 29 июля, вечером. Футболисты Альянса получают предложения от других клубов, но их контракты все еще принадлежат клубу.

Напомним, президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что снимает клуб с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты. Последней каплей в принятии такого решения стало скандальное судейство в матче с Металлистом.

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