Один из лидеров Первой лиги не смог составить конкуренцию представителям Премьер-лиги, уступив в серии пенальти. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Обе команды еще до середины первого тайма успели обменяться голами. Сначала Бусько после передачи Эрнеста попал в дальнюю девятку и вывел Львов вперед. А через шесть минут команда из Липовой Долины восстановила статус-кво – мяч после мощного удара Карнозы попал в левый нижний угол.

Львов вышел в четвертьфинал Кубка Украины, одолев Альянс в драматичной серии пенальти

После перерыва Альянс сосредоточился на обороне, планируя найти свой шанс в контратаке. Однако основное время победителя не выявило, а в овертаймах "горожане" потеряли значительное количество моментов, чтобы выйти вперед. В серии пенальти больше повезло именитому сопернику – Николай Агапов пробил по воробьям и похоронил надежды Альянса на четвертьфинал Кубка Украины.

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