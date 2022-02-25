Мюнхен – город-побратим Киева – сделал акцию в поддержку Украины. На городской ратуше вывесили сине-желтое знамя. Сегодня вечером и в выходные ратуша будет подсвечена цветами нашего флага. Как и Олимпийская башня.

Бавария поддержала инициативу города. Весь пятничный вечер Альянц-Арена светится сине-желтым светом украинского флага. Футбольный клуб выражает солидарность народу Украины в борьбе с российскими захватчиками.

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