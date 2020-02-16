Алиссон установил рекорд АПЛ по "сухим" матчам

Поединок против Норвича стал знаковым для вратаря Ливерпуля Алиссона.

Алиссон запомнит встречу с Норвичем не только благодаря победе своей команды (1:0), но и из-за очередного поединка без пропущенных мячей.

Роскошный гол Мане в видеообзоре матча Норвич – Ливерпуль

Это уже 10-й "сухой" матч для 27-летнего бразильца в текущем розыгрыше АПЛ, что является абсолютным рекордом турнира среди вратарей, сообщает Squawka.

Напомним, Алиссон перебрался в Ливерпуль летом 2018-го. В текущем сезоне АПЛ бразильский вратарь сыграл в 18 матчах.

Ливерпуль минимально переиграл Норвич, Бернли одержал победу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, суббота