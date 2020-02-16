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Алиссон установил рекорд АПЛ по "сухим" матчам

10:05 133 Читати українською
Алиссон установил рекорд АПЛ по "сухим" матчам
Алиссон / Фото ФК Ливерпуль

Поединок против Норвича стал знаковым для вратаря Ливерпуля Алиссона.

 
Садио Мане 78’
78’ Садио Мане

Алиссон запомнит встречу с Норвичем не только благодаря победе своей команды (1:0), но и из-за очередного поединка без пропущенных мячей.

Роскошный гол Мане в видеообзоре матча Норвич – Ливерпуль

Это уже 10-й "сухой" матч для 27-летнего бразильца в текущем розыгрыше АПЛ, что является абсолютным рекордом турнира среди вратарей, сообщает Squawka.

Напомним, Алиссон перебрался в Ливерпуль летом 2018-го. В текущем сезоне АПЛ бразильский вратарь сыграл в 18 матчах.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Алиссон Алиссон Норвич - Ливерпуль Рекорды
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