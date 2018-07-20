Алиссон прошел медосмотр в Ливерпуле и улетел в Рим

Вратарь итальянской Ромы Алиссон успешно прошел медосмотр перед трансфером в английский Ливерпуль, но не стал ждать официального сообщения о переходе.

25-летний кипер прошел медобследование в Ливерпуле и полетел в Рим, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, Алиссон уехал в Италию, пока "красные" согласовывают последние детали трансфера с нынешним клубом бразильца – Ромой. Ранее была информация, что Ливерпуль согласовал трансфер Алиссона за рекордные 75 млн евро. Голкипер должен заключить с мерсисайдцами 5-летнее соглашение.

В четверг спортивный директор Ромы Мончи подтвердил трансфер Алиссона в Ливерпуль, а сам игрок накануне попрощался с болельщиками Ромы, за которую играл с 2016 года.