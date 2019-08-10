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Алиссон пропустит матч против Челси за Суперкубок УЕФА

09:29 93 Читати українською
Алиссон пропустит матч против Челси за Суперкубок УЕФА
Алиссон / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон не сможет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА против Челси.

7’ Грэнт Хэнли
19’ Мохамед Салах
28’ Вирджил ван Дейк
43’ Дивок Ориджи
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грэнт Хэнли
19’ Мохамед Салах
28’ Вирджил ван Дейк
43’ Дивок Ориджи
64’ Теему Пуккі

"В игре с Норвичем не было плохих моментов, кроме травмы Алиссона. Это нехорошо для нас, но мы должны оценить, насколько серьезное повреждение, и тогда решить, что делать. Это икроножная мышца. Алиссон не смог продолжить игру, и это точно нехороший знак.

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В среду против Челси он точно не сыграет – это я могу сказать уже сейчас, опираясь на собственный опыт", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Алиссон получил травму в матче против Норвича, неудачно выбив мяч. Бразильца заменил в воротах Адриан, а Ливерпуль одержал разгромную победу (4:1).

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Ливерпуль - Норвич Алиссон Алиссон Юрген Клопп Юрген Клопп Суперкубок УЕФА
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