Алиссон пропустит матч против Челси за Суперкубок УЕФА

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон не сможет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА против Челси.

"В игре с Норвичем не было плохих моментов, кроме травмы Алиссона. Это нехорошо для нас, но мы должны оценить, насколько серьезное повреждение, и тогда решить, что делать. Это икроножная мышца. Алиссон не смог продолжить игру, и это точно нехороший знак.

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В среду против Челси он точно не сыграет – это я могу сказать уже сейчас, опираясь на собственный опыт", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Алиссон получил травму в матче против Норвича, неудачно выбив мяч. Бразильца заменил в воротах Адриан, а Ливерпуль одержал разгромную победу (4:1).

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