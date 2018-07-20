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Алиссон прокомментировал трансфер в Ливерпуль

00:46 31 Читати українською
Алиссон прокомментировал трансфер в Ливерпуль
Алиссон / ФК Ливерпуль

Новичок английского Ливерпуля Алиссон поделился эмоциями от своего перехода в состав "красных".

"Я действительно счастлив. Это мечта ставшая реальностью – одеть футболку такого большого клуба, который имеет столько значительных побед.

Алиссон официально перешел в Ливерпуль

Что касается моей жизни и моей карьеры, то это огромный шаг стать частью этой команды и этой семьи. Можете не сомневаться, что я отдамся полностью в играх за Ливерпуль", – цитирует Алиссона официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что бразильский кипер заключил в четверг вечером долгосрочное соглашение с "красными". Ранее сообщалось, что Ливерпуль согласовал трансфер Алиссона за рекордные 75 млн евро.

25-летний вратарь является воспитанником Интернасьоналя, а в течение двух последних сезонов играл за итальянскую Рому.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Алиссон Алиссон Трансферы Ливерпуля
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