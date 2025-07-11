– Алиссон, поздравляем с победой! Это был сумасшедший матч как для тебя, так и для всей команды. Что чувствуешь в этот момент?

– Безгранично рад прежде всего за наше командное достижение, что мы смогли получить такую важную победу, учитывая результативность и уверенность в собственных силах. Очень рад отличиться забитыми мячами и помочь команде. Безусловно, горжусь, что смогли выдержать все те указания и установки, которые Мистер предоставлял накануне поединка. Уверен, это точно пойдет нам на пользу.

Туран не успокаивается после победы 6:0 в Лиге Европы: "Шахтер будет в еще лучшей форме ко второму матчу"

– В матче с Ильвесом ты отметился двумя голами и тремя ассистами. Как именно Арда Туран мотивировал тебя перед игрой?

– Считаю, это было на самом деле органично, ведь мы четко придерживались указаний и наработок, которые предложил Мистер. Конечно, полностью отдавались игре, а наше желание побеждать просто зашкаливало. Сейчас, на мой взгляд, самое важное – сохранить этот темп и удержать его в течение всего сезона.

– Для тебя эти результативные действия стали дебютными в еврокубках. Какие ощущения имеешь и что это значит лично для тебя?

– Это очень важный матч для меня, эмоции просто зашкаливают. Важно сохранить этот тонус и запал, чтобы поддерживать такую результативность на протяжении всего сезона. Уверен, эта игра вдохновит не только меня, но и всех партнеров по команде. Нам по силам сделать так, чтобы это стало нашей закономерностью.

– Кому посвящаешь эти голы?

– Своей семье, матери, а также Педро Энрике, у которого 11 июля день рождения. Всем им посвящаю победу и голы. Конечно, всей команде – за те усилия, которые мы приложили, играя как единый слаженный организм, – сказал Алиссон для пресс-службы Шахтера.

Напомним, что ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля в Тампере.

Шахтер триумфально дебютировал с Тураном – "горняки" забили Ильвесу 6 голов в квалификации ЛЕ, Алиссон оформил 2+2