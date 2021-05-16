"За последние месяцы я пережил слишком много эмоций. Все, что произошло со мной и моей семьей... Но футбол – это моя жизнь. Я играл с отцом сколько себя помню. Я бы хотел, чтобы он был здесь в такой момент. Уверен, что сейчас он рядом с Богом и празднует. Я очень рад, что помог команде. Мы боремся вместе и имеем четкую цель – выйти в Лигу чемпионов. Я не могу быть счастливее, чем сейчас.

Безумие имени Алиссона в видеообзоре матча Вест Бромвич – Ливерпуль – 1:2

Я просто пытался найти хорошее место при подаче. Никто из соперников не пошел за мной, мне повезло. Это благословение – иногда случаются вещи, которые ты не можешь объяснить. Единственная причина – Бог. Сегодня он положил руку на мою голову, и я чувствую себя благословенным", – цитирует Алиссона ВВС.

Напомним, отец 28-летнего бразильца трагически погиб в феврале, утонув в озере.

Ливерпуль благодаря голу Алиссона в добавленное время спас победу над ВБА, Шеффилд сенсационно переиграл Эвертон