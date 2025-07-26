Вингер Шахтера Алиссон Сантана впечатлил своим выступлением в квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2).

Алиссон помог Шахтеру переиграть Бешикташ (4:2), оформив гол и отдав две результативные передачи. После игры бразильца похвалил редактор авторитетного испанского издания AS Томас Ронсеро.

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"Весь день я с удовольствием смотрел матч между Бешикташем и Шахтером в Лиге Европы и особенно следил за игрой Алиссона Сантаны, 19-летнего бразильского вингера "горняков". Невероятная игра. Настоящий нокаут", – написал Ронсеро в своих соцсетях.

Стоит заметить, что Ронсеро болеет за Реал. Некоторые фанаты "сливочных" считают, что журналист таким образом пытается привлечь внимание на Алиссона руководства мадридцев.

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