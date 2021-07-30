29-летний универсал стал игроком Аль-Ахли из Джидды, сообщает официальный сайт клуба.

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Алиоски заключил с "крепостью трофеев" контракт на 2 года. На Аравийский полуостров он перебрался бесплатно. После завершения минувшего сезона он стал свободным агентом, а Лидс удержать ведущего исполнителя на Элланд Роуд не сумел.

К слову, в сезоне 2020/21 Эзган Алиоски провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. На Евро-2020 – 3 поединка, 1 гол (Украине – на групповом этапе). Ранее он также защищал цвета Лугано, Шафхаузена, молодежных команд Янг Бойз.

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