Клуб Карбон из Черкасс, который 9 августа стартует в Кубке Украины матчем против одесской Пальмиры, пытался усилить свой состав перед турниром.

Как сообщает Sport.ua, руководство Карбона вышло на контакт с Александром Алиевым – экс-игроком национальной сборной Украины и киевского Динамо. Клуб предлагал ему вернуться в большой футбол, но сам Алиев отказался от этой идеи.

Интересно, что 40-летний Алиев уже имел опыт выступлений за Карбон на областном уровне, а также играл в формате мини-футбола (8 на 8), однако на профессиональный уровень возвращаться не планирует.

Напомним, что за сборную Украины Алиев провел 28 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами.

