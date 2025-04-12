Патрульная полиция Киева задержала известного в прошлом игрока Динамо и сборной Украины Александра Алиева. Экс-футболист находился в нетрезвом состоянии, также с экс-футболистом была задержана женщина, которая пыталась залезть на служебный автомобиль правоохранителей, сообщает dtp.kiev.ua.

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По неподтвержденной информации, один из участников конфликта имеет российский паспорт. Пока неизвестно, когда именно происходили события, которые показаны на видео.

Напомним, до недавнего времени Александр Алиев участвовал в боевых действиях и выступал за медиафутбольный клуб IGNIS.

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