Алиев в своем Instagram поделился видео, где он вместе с ветеранами Динамо Киев обратился к президенту МОК Томасу Баху, чтобы тот отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. На это ему в личные сообщения написал россиянин: "С*ка, спорт вне политики. Ты сам в России играл". Алиев не замедлил с ответом.

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"Всем привет. Хочу сказать относительно того видео, которое я репостнул себе в сторис относительно отстранения российских спортсменов от всех международных игр. Мне уже начали писать, кукарекать эти россияне. Я всегда поддерживал то, чтобы их лишили всех международных игр, а тем более олимпийских. А чтобы принимали там участие наши спортсмены и прославляли Украину.

А вы, россияне, можете устроить у себя там, бл*дь, Олимпиаду Москвы. И вот там кукарекайте и вешайте себе медали. А будет вам их вешать ваш Путин, если доживет. Так что кукарекайте дальше, русня, б*я", – заявил Алиев в сторис в своем Instagram.

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