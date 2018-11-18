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Алиев заявлен за футзальную команду Карбон

17:53 98 Читати українською
Алиев заявлен за футзальную команду Карбон
Александр Алиев / соцсети

Александр Алиев попал в заявку команды Карбон, выступающей в чемпионате Черкасской области.

Карбон заявил на чемпионат Черкасской области экс-хавбека киевского Динамо Александра Алиева, сообщает Черкасский спорт. Президент клуба Нарек Казарян подтвердил эту информацию.

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Сейчас Александр выступает за аматорскую команду Мелиоратор, а также является тренером детской академии клуба.

Алиев планирует сыграть за Карбон во 2 туре чемпионата Черкащины, который состоится 24 ноября. Соперником будет Колос Чернобай. Начало игры в 14:00.

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