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Алиев забил дебютный гол за Мелиоратор

06:30 9 Читати українською
Алиев забил дебютный гол за Мелиоратор
Олександр Алієв / Фото ФК Динамо

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев отметился первым голом за свой новый клуб.

Новичок Мелиоратора из города Буча Александр Алиев забил дебюний гол в товарищеском матче против Оболонь-Бровар, сообщает Facebook "пивоваров"

Алиев представлен в качестве игрока Мелиоратора и провел первый матч за клуб

Напомним, Мелиоратор представляет чемпионат Киевской области.

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